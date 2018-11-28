Официально представлена Mazda3 четвертого поколения

На автовыставку в Лос-Анджелес японцы прикатили сменившую поколение Mazda3, которую по традиции представили в двух типах кузова. Разработчики почти полностью переработали дизайн модели.

В основу нового автомобиля Mazda3 легла архитектурная платформа Skyactiv-Vehicle Architecture, она улучшила управляемость транспортного средства благодаря более низкому центру тяжести и увеличила жесткость кузова. Инженеры заявили, что большое внимание было уделено шумоизоляции новинки.

Динамические характеристики представители бренда пока держат в секрете. Известно только то, что в силовой линейке будут представлены усовершенствованные бензиновые моторы Skyactiv-G объемом 1,5 л, 2 и 2,5 л, 1,8-литровый дизель Skyactiv-D и новые двигатели Skyactiv-X. Агрегаты работают вместе с шестидиапазонной АКП или шестиступенчатой «механикой». Об этом сообщает издание «Автовзгляд».

Новая Mazda3, как и раньше, будет доступна в качестве пятидверного хетчбэка и в кузове седан, очертания модели при этом стали строже и изящнее, они переняли стиль от концепткара KAI, который дебютировал в 2017 году.

Салон автомобиля выполнен в духе минимализма, по заявлению разработчиков, в нем нет ничего лишнего и даже 8,8-дюймовый монитор дизайнеры «спрятали» среди плавных изгибов. Специалисты не стали поддаваться модному веянию оснащать все новые машины виртуальными и оставили аналоговые устройства.

Когда Mazda3 появится на мировом рынке пока не известно. Но представители бренда рассказали, что это случится в начале 2019 года и распространение модель новой генерации начнет с Северной Америки.