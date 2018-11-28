Район Санкт-Петербурга превратился в «туманный Альбион» из-за прорыва трубы
В результате ЧП в ближайшем доме во Фрунзенском районе нет горячей воды.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ВКонтакте
На улице Бухарестская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Из-за аварии в близлежащем доме №78 нет горячей воды.
Кроме того, в воде стоят все припаркованные рядом с домом машины. Судя по фотографиям в соцсети, двор напоминает настоящий «туманный Альбион».
В последние дни подобные аварии в столице на Неве происходят почти каждый день. Вчера похожие ЧП произошли на улице Зосимова в Кронштадте, а также на проспекте Большевиков.
Ранее прорвало трубы на перекрестке проспектов Жукова и Ветеранов, а также на Херсонской улице.