СМИ: звонки о «минировании» ТЦ в Москве проходили из-за границы
Анонимные звонки о минировании поступили в 14 торговых центров Москвы, около 6 тысяч человек эвакуированы, в центрах работают кинологи.
Фото: ДТП и ЧП Москва, Вконтакте
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Все звонки о «минировании» торговых центров в Москве, после чего были эвакуированы около 4,5 тысяч человек, проходили из-за границы.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в настоящее время выясняется, откуда именно были эти анонимные звонки. По его словам, эвакуация также провели и на Киевском вокзале.
Ранее сообщалось об эвакуации 12 торговых центров в столице. После чего здания были оцеплены полицией и их проверили кинологи.
Согласно последним сообщениям «Интерфакса», были эвакуированы еще два торговых центра. Таким образом, всего с территорий ТЦ было эвакуировано шесть тысяч человек.
В настоящее время Киевский вокзал работает в штатном режиме.