СМИ: звонки о «минировании» ТЦ в Москве проходили из-за границы

Все звонки о «минировании» торговых центров в Москве, после чего были эвакуированы около 4,5 тысяч человек, проходили из-за границы.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в настоящее время выясняется, откуда именно были эти анонимные звонки. По его словам, эвакуация также провели и на Киевском вокзале.

Ранее сообщалось об эвакуации 12 торговых центров в столице. После чего здания были оцеплены полицией и их проверили кинологи.

Согласно последним сообщениям «Интерфакса», были эвакуированы еще два торговых центра. Таким образом, всего с территорий ТЦ было эвакуировано шесть тысяч человек.

В настоящее время Киевский вокзал работает в штатном режиме.