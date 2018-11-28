Путин сообщил о работе России с партнерами над созданием независимых от SWIFT систем

Россия и ее крупные партнеры из ряда государств создают независимые от SWIFT системы. Об этом Владимир Путин сообщил во время выступления на 10-м ежегодном инвестиционном форуме.

«Мы активно работаем с нашими крупнейшими торгово-экономическими партнерами над созданием систем, которые были бы независимы от SWIFT», - сказал он.

Слухи о том, что международная межбанковская организация может отключить Россию от SWIFT (международной банковской платежной систем) в связи с введенными в отношении Москвы санкциями, курсируют в СМИ уже не первый год. При этом официального подтверждения они не находят.

В апреле этого года генеральный директор международной межбанковской организации Готфрид Лейбрандт в очередной раз напомнил, что он возглавляет независимый институт и никакого отключения России от SWIFT не планируется.

Около двух недель назад, 7 ноября, глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов сообщил, что Россия и Китай планируют подписать соглашение о расчетах в национальных валютах до конца 2018 года и отметил - у обеих стран есть собственные системы расчетов, которые позволяют не использовать международную систему SWIFT.