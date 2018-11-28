Названы самые богатые молодые знаменитости

Двадцатиоднолетняя американская актриса и модель Кайли Дженнер, 27-летний британский музыкант Эд Ширан и 26-летний футболист из Бразилии Неймар оказались в лидерах «чарта» самых преуспевающих звезд младше тридцати лет. Список был составлен американским изданием Forbes.

Журнал подсчитал доходы знаменитостей с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года до уплаты налогов и отчислений агентам, адвокатам и так далее.

По данным издания, состояние Дженнер приближается к миллиарду, на текущий момент составляя $900 миллионов. $166,5 миллиона из которых модель заработала за указанный период на линии косметики Kylie Cosmetics.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Дженнер в списке поднялась на девять строчек: в 2016/2017 годах модель заработала $41 миллион. Ширан заработал за год $110 миллионов. Большая доля этих денег получена от его всемирного гастрольного тура.

После футболиста французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара, доход которого составил девяносто миллионов, за ним следует 28-летняя американская актриса и певица Тейлор Свифт, она заработала $80 миллионов за указанный период.

На пятом месте оказался лидер прошлого года 28-летний канадец Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, в этом году он заработал $57 миллионов.