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На Кубани вода в реках может подняться выше критических отметок

Василиса Морозова
13:57 28.11.2018
В Краснодарском крае из-за неблагоприятных погодных условий организовали работу оперативного штаба
На Кубани вода в реках может подняться выше критических отметок
Фото: МЧС РФ

ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждает, что в регионе возможен подъем уровня воды в реках из-за обильных дождей. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Спасатели отмечают, что почва значительно переувлажнена, поэтому 28 ноября ожидаются подъемы уровней воды местами выше критических отметок в Абинском, Северском, Крымском, Туапсинском районах и городах Геленджик, Горячий Ключ и Новороссийск.

Отмечается, что обильные дожди на Кубани будут идти до 30 ноября. В связи с чем аэромобильная группировка экстренного ведомства из 100 человек, 24 единиц спецтехники и семи плавсредств находится в готовности.

В настоящее время на территории Краснодарского края зафиксировано 51 подтопление придворовых территорий. Как сообщает региональный главк МЧС, в Сочи также идут дожди, а на участке Магри – Веселое существует возможность формирования смерчей над морем.  

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