План Порошенко: четыре причины, побудившие Киев устроить провокацию в Керчи

Киевские власти устроили провокацию в Керченском проливе для осуществления ряда внешнеполитических и внутренних задач. Об этом в программе «Открытый эфир» на «Звезде» заявил публицист, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич.

По его мнению, Порошенко надеялся на то, что инцидент в Керчи станет новым предлогом для очередного раунда антироссийских санкций со стороны Запада. Эксперт также предположил, что Киев рассчитывает на увеличение присутствия сил НАТО в акватории Черного моря.

«Совершенно очевидно, что это была заранее спланированная провокация. И совершенно очевидны те цели, которые преследовали власти в Киеве. С точки зрения внешней политики они таким образом желали создать новый предлог для очередного раунда политических и экономических санкций со стороны Запада, создать повод для увеличения присутствия сил НАТО в акватории Черного моря, увеличить внимание к теме Азовского моря. А с внутреннеполитической точки зрения Порошенко успешно использовал (провокацию - прим.ред), причем с зеленым светом из Вашингтона, для изменения ситуации накануне выборов», - объяснил Олевич.

В воскресенье, 25 ноября, буксир «Яны Капу» и бронекатеры «Бердянск» и «Никополь» ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Моряки не реагировали на требования остановиться. Российским спецслужбам пришлось применить оружие, чтобы задержать суда. По факту нарушения российской госграницы возбуждено уголовное дело.

ФСБ рассказала о документах, которые были изъяты у задержанных украинских моряков. Из них следует, что украинские суда направились из Одессы в Бердянск. Согласно плану, транзит должен был осуществиться скрытно около Керченско-Еникальского канала.

Журналисты выяснили, ради чего украинские моряки совершили опасную провокацию. Об этом они расскажут в новом выпуске ток-шоу «Открытый эфир» 28 ноября в 21:35 на телеканале «Звезда».

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