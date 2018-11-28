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В Москве эвакуированы посетители и персонал сразу 12 торговых центров

Валентина Пескова
13:48 28.11.2018
В столичные ТЦ стали поступать многочисленные анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах.
Фото: Даниловский и Донской, ВКонтакте
Видео: Москва с огоньком, Новости Москвы, ВКонтакте

В крупные московские торговые центры поступили анонимные звонки якобы о том, что магазины заминированы. На данный момент проводится эвакуация посетителей сразу из 12 торговых центров, передает РИА Новости.

Людей эвакуируют из торговых центров «Город», «Горбушкин двор», «Вива», «Атриум», «Звездочка», «Цветной», «Электроника на Пресне», «Звезда», «Капитолий», «Гагаринский», «Мегаполис» и «Хорошо».

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По информации «Интерфакса», эвакуировано более четырех тысяч человек. Здания оцеплены полицией, помещения в них проверяют кинологи.

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Ранее сообщалось также об эвакуации Киевского вокзала. Однако эту информацию опровергли в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. На данный момент вокзал работает в штатном режиме.

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