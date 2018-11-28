Порошенко подписал указ о введении на Украине военного положения

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в 10 украинских областях военного положения. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Решение касается десяти украинских регионов, в том числе Луганскую и Донецкую области, а также воды Азово-Керченской акватории.

Текст закона «Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине"» гласит, что он вступает в действие со дня его опубликования в СМИ.

Верховная рада Украины утвердила введение военного положения на Украине сроком на 30 суток. При этом Порошенко заверил, что данное решение не повлияет на проведение в стране президентских выборов в конце марта 2019 года. Официально президентская гонка начнется в Незалежной в декабре.

Напомним, утром 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, не реагируя на Погранслужбу РФ, в результате чего были задержаны и доставлены в керченский порт.

Киевский суд в Симферополе арестовал до 25 января половину из украинских моряков, которые были на задержанных катерах, .