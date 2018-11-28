Россиянам пообещали облегчить процедуру обеспечения дровами

Минприроды сделает процедуру обеспечения дровами упрощенной и более комфортной для социально незащищенных слоев населения. Об этом заявил во Владивостоке журналистам глава министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, сообщает РИА Новости.

«Нам предстоит упростить процедуру и сделать ее максимально комфортной для социально незащищенных слоев населения», - сказал глава Минприроды.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что нужно муниципалитетам дать право заключать напрямую договоры с департаментом лесного хозяйства и лесопользователями и за это нести ответственность.

Власти Приморского края ранее заявляли, что ими в правительство России было направлено обращение по упрощению порядка предоставления дров жителям региона. В нем говорится о передаче муниципалитетам без конкурсных полномочий для того, чтобы обеспечить жителей дровами по соглашениям с лесничеством края. Как заявил Кожемяко, лишняя зарегулированность препятствует обеспечению жителей дровами.

Ранее врио губернатора Приморья освободил от должности руководителя «Приморского лесничества» Дмитрия Семикина за провал в должном обеспечении населения края дровами.