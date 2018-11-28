Начальника ГУ МЧС по Саратовской области задержали по подозрению в коррупции
Руководитель ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев подозревается по статьям УК РФ о превышении должностных полномочий, а также о присвоении и растрате.
Фото: МЧС РФ
В Саратове задержали начальника ГУ МЧС по региону Игоря Качева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Задержание начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Игоря Качева проведено в рамках мероприятий по пресечению должностных нарушений коррупционного характера», отметили в экстренном ведомстве.
Как пишет газета «Известия», правоохранители задержали начальника ГУ МЧС по Саратовской области утром 28 ноября в его кабинете и провели обыск. Качева и его подчиненных допрашивают по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и 160 «Присвоение или растрата».
Отмечается, что в январе нынешнего года у Игоря Качева проходили обыски, однако дело было закрыто.