Начальника ГУ МЧС по Саратовской области задержали по подозрению в коррупции

В Саратове задержали начальника ГУ МЧС по региону Игоря Качева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Задержание начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Игоря Качева проведено в рамках мероприятий по пресечению должностных нарушений коррупционного характера», отметили в экстренном ведомстве.

Как пишет газета «Известия», правоохранители задержали начальника ГУ МЧС по Саратовской области утром 28 ноября в его кабинете и провели обыск. Качева и его подчиненных допрашивают по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и 160 «Присвоение или растрата».

Отмечается, что в январе нынешнего года у Игоря Качева проходили обыски, однако дело было закрыто.