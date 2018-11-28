Во Львове подожгли два отделения «Альфа-банка»

Во Львове радикалы подожгли два отделения «Альфа-банка» во Львове. Об этом сообщается на сайте национальной полиции по Львовской области.

В 03.05 и 03.36 по местному времени был совершен поджог отделений «Альфа-банка», которые находятся по адресам улица Политехническая, 1 и улица Чорновола, 45. Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание. Пожары удалось ликвидировать.

В результате инцидентов никто не пострадал. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Отделения российских банков на Украине уже не первый раз подвергались нападениям. Так, в феврале радикалы забросали яйцами и камнями здание Россотрудничества в Киеве, а также была предпринята попытка разбить окна в здании «Альфа-банка». В феврале этого года во Львове неизвестные подожгли отделение «дочки» Сбербанка, многократным нападениям подвергались и банкоматы Сбербанка.