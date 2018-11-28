Песков отреагировал на слова Трампа о возможной отмене встречи с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе до сих пор продолжаются. Это происходит на фоне того, что президент США заявил о возможной отмене переговоров в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«Мы обратили внимание на это заявление. Также обратили внимание на вечернее заявление моей коллеги из Белого дома, которая говорила, что Трамп планирует провести ряд встреч, в том числе и с Путиным. Поэтому подготовка продолжается, встреча согласована», - цитирует Пескова агентство «Говорит Москва».

По словам пресс-секретаря, иной информации от американской стороны пока нет. При этом график Владимира Путина на пятницу и субботу уже расписан по минутам.

Саммит «двадцатки» пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.