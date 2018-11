Двухметровая корова стала звездой соцсетей и СМИ

В Австралии обнаружили корову ростом 194 сантиметров и весом более 1,4 тонн, которая стала самой большой в стране. Об этом сообщает 7NewsBrisbane.

Семилетнее животное по кличке Никерс стало звездой социальных сетей и СМИ, после того, как ее показали на фоне «маленьких» сородичей. Ее стали сравнивать со знаменитыми баскетболистами, рост которых достигает двух метров.

Which team is most likely to sign Knickers to a 10-day? 🐮 pic.twitter.com/on7t4pnJup