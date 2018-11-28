Аэропорт в Омске получит имя Егора Летова

Частный аэропорт малой авиации Поповка получит имя известного омского музыканта Егора Летова.

«Мы приняли такое решение, чтобы поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка», - рассказал «РГ» собственник аэродрома Александр Анисимов.

По его словам, к сожалению, имя Летова не вошло в шорт-лист конкурса, но объединило многих горожан, чье мнение не было учтено. Анисимов отметил, что сейчас идет сбор документов, чтобы получить разрешение на переименование аэродрома от властей.

Аэродром, который хотят переименовать, находится в селе Поповка Азовского района в 20 минутах езды от центра Омска. Он принимает самолеты малой авиации. 30 ноября состоится его переименование - в тот же день, когда закончится голосование в акции «Великие имена России».

Напомним, Омск вошел в перечень 45 городов, где аэропортам предложили присвоить имена знаменитых соотечественников. Среди омичей одной из самых популярных кандидатур стал лидер музыкальной группы «Гражданская оборона» Егор Летов. Но в финал проекта «Великие имена России» в Омске по результатам голосования вышли Туполев, Карбышев и Ульянов. Как заявили организаторы конкурса, Летова поддержало только шесть процентов людей, которые приняли участие в голосовании.

Анисимов также рассказал, что на аэродроме Поповка установят барельеф в честь Летова. А в 2019 году там собираются в память о музыканте провести рок-фестиваль.