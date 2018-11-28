Пять человек погибли в снежном ДТП под Оренбургом
Авария произошла на 52-м километре автодороги «Оренбург – Акбулак» в 9.20 по московскому времени.
Фото: МВД РФ
В Оренбургской области произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли пять человек. Авария случилась на 52-м километре трассы «Оренбург – Акбулак».
В 9.20 по московскому времени водитель грузовика Scania в условиях сильного снегопада вылетел на встречную полосу и ударился в Volkswagen Sharan.
Водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля погибли, сообщили в ГИБДД. Еще один пассажир Volkswagen и водитель грузовика получили травмы и доставлены в больницу.