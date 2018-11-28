«Потопление судов и гибель экипажа»: экс-премьер Украины рассказал о плане Порошенко в Керчи

Петр Порошенко рассчитывал на то, что российские пограничники потопят украинские суда, задержанные в Керченском проливе. Так полагает бывший премьер-министр Украины (2010-2014 гг) Николай Азаров.

В интервью «Звезде» он объяснил, какие цели преследовал Киев, отправляя свои суда к российским водам.

«Провокация была изначально запланирована. Порошенко не мог не отдавать себе отчета в том, что эти корабли будут задержаны. И весь план операции заключался в возможном потоплении судов, возможной гибели экипажа. Это как раз входило в его планы. Порошенко настолько циничный. Давайте вспомним, как он вел себя во время Иловайской трагедии: он спокойно занимался своими панамскими офшорами, переводил деньги за рубеж, а в этом время гибли военнослужащие. Вот это уровень цинизма. Точно так же цинично он подошел и к проведению этой операции. Она ему была нужна для того, что он реализовал через два дня после нее, введя военное положение», - объяснил Азаров в программе «Между тем».

По мнению Азарова украинский лидер намеренно ввел частичную мобилизацию в тех областях, где во время выборов 2014-го года Порошенко получил меньше всего голосов избирателей.

«Как раз в этих областях на выборах 2014 года население активно голосовало не за него. То есть он готовится к фальсификации выборов или вообще к их отмене», - подчеркнул бывший украинский премьер-министр.

В минувшее воскресенье буксир «Яны Капу» и бронекатеры «Бердянск» и «Никополь» ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Моряки не реагировали на требования остановиться. В связи с этим российским спецслужбам пришлось применить оружие, чтобы задержать суда.

Корабли ВМС РФ были доставлены в порт Керчи. По факту нарушения российской госграницы возбуждено уголовное дело.