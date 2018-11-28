СМИ: Берлин и Париж выступили против новых санкций в отношении РФ

Германия и Франция выступили против ужесточения санкций в отношении России после инцидента в Керченском проливе. Об этом пишет издание Welt со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе.

По данным издания, на секретном заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе дипломаты обсудили, что необходимо принимать «меры по укреплению доверия», а ограничительные меры к ним никак не относятся. В связи с этим Берлин и Париж намерены продолжить дипломатические усилия для разрешения ситуации в Керченском проливе.

До этого немецкая газета сообщала, что председательствующая в Совете ЕС Австрия не исключила введение дополнительных санкций в отношении РФ. По словам главы МИД Австрии Карин Кнайсль, все зависит от того, как Москва и Киев представят факты по данному инциденту.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября вошли в территориальные воды России, опасно маневрировали и игнорировали требования российских пограничников. В результате чего бронекатеры и буксир были задержаны и доставлены в Керчь. По факту нарушения государственной границы РФ было возбуждено уголовное дело.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, отметив, что Киев нарушил ключевые положения международного права, а действия украинских моряков были опасными, создавая угрозу для движения судов.

Киевский районный суд Симферополя арестовал 15 из 24 украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины («Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»), устроивших в Черном море провокацию.