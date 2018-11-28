Массовая авария с участием трамвая и 17 машин произошла в Барнауле

В Барнауле не менее 17 автомобилей получили различные повреждения в результате аварии с участием трамвая.

Как рассказали изданию «Алтайская правда» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, ДТП произошло в 09.15 по местному времени на улице Советской Армии. По предварительным данным, электротранспорт столкнулся с 17 машинами, которые ехали плотным потоком в утренней пробке.

Точная причина аварии пока не установлена. Отмечается, что в массовом ДТП никто не пострадал.