Порошенко ждет корабли НАТО в Черном море

Украинский президент Петр Порошенко призвал страны-члены НАТО направить в Черное море несколько кораблей для обеспечения безопасности в регионе.

Как сказал украинский президент в интервью NBC, Украина намерена обсуждать то, какая страна представит фрегат.

«Мы предложили, чтобы несколько кораблей НАТО зашли и присутствовали в Черном море. Это точка глобальной безопасности», - подчеркнул Порошенко.

Украинский лидер добавил, что Россия «заплатит большую цену, если будет атаковать Украину».

Ранее сообщалось, что председатель Рады Украины Андрей Парубий встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и попросил как можно скорее увеличить количество кораблей в Черном море. Затем американский самолет-разведчик был замечен у берегов Крыма.