Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области
Игорь Качев возглавляет ГУ МЧС с сентября 2013 года.
Фото: МЧС РФ
В Саратове задержан начальник областного управления МЧС Игорь Качев. Об этом сообщил «Звезде» депутат областной думы Николай Бондаренко.
«Задержали его сегодня. Задерживали его сотрудники ФСБ. По фактам коррупции. Я как понимаю к нему будет несколько тезисов. Один из предполагаемых – это “Служба 112”, которая организует непосредственно МЧС. В ближайшее время будет более ясная картина и какая-то конкретика», - сказал Бондаренко.
Игорь Качев родился в 1964 году в Саратовской области. Он возглавляет ГУ МЧС с сентября 2013 года.