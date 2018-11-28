Задержан начальник ГУ МЧС Саратовской области

В Саратове задержан начальник областного управления МЧС Игорь Качев. Об этом сообщил «Звезде» депутат областной думы Николай Бондаренко.

«Задержали его сегодня. Задерживали его сотрудники ФСБ. По фактам коррупции. Я как понимаю к нему будет несколько тезисов. Один из предполагаемых – это “Служба 112”, которая организует непосредственно МЧС. В ближайшее время будет более ясная картина и какая-то конкретика», - сказал Бондаренко.