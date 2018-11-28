Константинополь распускает предстоятелей русских православных церквей в западной Европе

Вселенский Патриархат принял решение распустить архиепископство русских православных церквей в Западной Европе. Данное постановление было принято сегодня на заседании священного синода в Фанаре. Об этом сообщил сайт Orthodoxie.com.

Как отмечается, принимая данное решение священный синод Вселенского Патриархата отменил патриарший томос 1999 года. Другие подробности должны последовать в официальном заявлении.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе – православная епархия в составе Константинопольского Патриархата с центром в Париже. Она была образована из приходов, сформированных беженцами из России в Западной Европе после Гражданской войны 1917-1923 годов. В состав архиепископии входит 65 приходов, 32 общины, 11 церквей, 2 монастыря, 7 скитов.

При этом, как было объявлено ранее, Константинополь не собирается разрывать отношения с РПЦ и продолжает поминать Московский патриархат в порядке, установленном в диптихе.

До этого русская православная церковь за границей заявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Как было сказано в сообщении Архиерейского Синода РПЦЗ, Константинополь нанес «тяжелейшие оскорбления природе канонического православия».