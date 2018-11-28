В Госдуме предложили вернуть штрафы за оставление места ДТП

В Госдуму России внесен законопроект, предлагающий вернуть штраф в 5 тысяч рублей в наказание за оставление места аварии помимо лишения водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе автора инициативы, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Как пишет РИА Новости, соавторами также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Владимир Сысоев и Андрей Свинцов.

«Предлагается дополнить санкцию части 2 статьи 12.27 КоАП РФ наказанием в виде штрафа в размере 5 000 рублей, не изменяя вид и срок уже имеющихся наказаний», - сказано в пояснительной записке.

Автоэксперт Сергей Смирнов прокомментировал «Звезде» сообщения о том, что в Госдуме предложили вернуть штраф в размере 5 тысяч рублей за оставление места ДТП.

«Достаточно много случаев мелких ДТП. Чаще всего они происходят во дворах, у торговых центров, на парковках, когда водитель пытается поставить машину и немного задевает другой автомобиль, а другого водителя нет. Что здесь делать?», - сказал Смирнов.

По его словам, сотрудники автоинспекции вряд ли приедут на место аварии, потому что по ПДД, когда нет пострадавших, а вред принесен исключительно имуществу, это дается на откуп самим водителям.

«Выбор небольшой – либо по европротоколу оформлять при определенных условиях, но нужно дожидаться второго участника, либо все фиксировать и ждать второго участника ДТП, ехать в ближайшее подразделение Госавтоинспекции, чтобы там оформить все необходимые документы», - заключил эксперт.

Авторы предлагаемого законопроекта полагают, что при назначении наказания данный подход позволит учесть все обстоятельства ситуации, форму вины нарушителя и обеспечит соблюдения принципов справедливости.