Кадастровую палату Росреестра возглавил новый директор

Министерство экономического развития РФ издало приказ о назначении нового директора ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра». Эту должность занял Парвиз Тухтасунов.

Перед новым главою стоить задача сделать учреждение одной из ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в государственном секторе. Иными словами Тухтасунов будет отвечать за модернизацию всех госуслуг Росреестра, которые оказываются в электронном виде.

Стоит отметить, что при участии и под руководством Тухтасунова в предыдущие два года в Росреестре уже было выполнено несколько успешных проектов в области IT.

Парвиз Тухтасунов родился в 1985 году в Душанбе. Он является выпускником Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. В 2017 году Тухтасунов получил еще два высших образования, окончив Открытый институт по специальности «государственное и муниципальное управление» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова по направлению «корпоративные финансы».