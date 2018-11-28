Ламантин перевернул каяк с туристкой: видео
Безрассудная женщина сама так и напрашивалась на неприятности и приблизилась к ламантинам.
Видео: See Through Canoe, Youtube
Американка отправилась на водную прогулку на каяках, чтобы понаблюдать за ламантинами, но поплатилась за это.
Как пишет The Silver Post, один из ламантинов перенервничал из-за любопытной гостьи и попытался опрокинуть лодку. Как отметил автор видеоролика, безрассудная женщина сама решила подплыть к животным.
Женщина ослушалась гидов своей группы, которая специально приехала к месту обитания ламантинов. Они предупреждали, что нельзя приближаться к животным так близко, а позволить им самим подплыть и исследовать гостей.