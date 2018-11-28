По факту пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» возбуждено уголовное дело

В связи с пожаром, произошедшем накануне, 27 ноября, на ледоколе «Виктор Черномырдин», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Инцидент, напомним, произошел на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Дело, как уточнили в СК, завели по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

В ведомстве также уточнили число пострадавших - ожоги получил один из сотрудников предприятия. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

В результате ЧП оказались повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование ледокола. Площадь пожара составила 300 кв. метров, а материального ущерба - более 1,5 млн рублей.