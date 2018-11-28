«Курица и водка - общие, но магия вот-вот исчезнет»: впечатления испанского журналиста от плацкарта

Журналиста испанской газеты El Mundo Хавьера Коласа поразила атмосфера, которую он наблюдал, путешествуя по России в обычном плацкартном вагоне. Свои впечатления корреспондент описал в статье, жалея, что «эта магия» скоро исчезнет.

Коласа восхитило, что ложась спать в одном городе, утром вы просыпаетесь совершенно в другом, расположенном за сотни километров, но при этом все еще находитесь в той же самой стране.

«Опыт поездки на поезде по России возвращает вас к рассказам о человеке, который растворился в необъятности XIX и XX веков. Большая часть этой магии вот-вот исчезнет, потому что в этом году Российские железные дороги решили обновить вагоны третьего класса, добавив машины по продаже газировки и занавески», - пишет Колас.

Журналист также рассказывает, что зимою Россия напоминает огромное белое покрывало. При этом при посадке на поезд у пассажира забирают билет, но обязательно разбудят перед прибытием, даже если пункт назначения будет в глухой тайге.

«В вагоне царит товарищеская атмосфера, где куриные грудки и водка – все общее. При этом в плацкартах есть все, кроме дверей. В этом практически открытом пространстве люди спят сами и уважают чужой сон. Мы видим сны в унисон, успокоенные перестуком колес и элементарной гражданской бдительностью друг друга», - делится иностранец.

В конце статьи автор замечает, что поездка в таком «коммунальном вагоне» не может быть хороша (и не только из-за цены) или плоха, но определенно запоминается на всю жизнь.

Напомним, в этом месяце в РЖД анонсировали новые плацкартные вагоны из современных качественных материалов, которые сделают поездку намного комфортнее. Обновленные составы могут появиться уже в конце 2018 года.