Российские врачи приняли полтысячи пациентов за день в сирийском Хомсе

Полтысячи пациентов за один день приняли российские врачи в сирийской провинции Хомс, где стартовала масштабная гуманитарная акция.

Без помощи медики никого не оставляют. Все нуждающиеся получают необходимые лекарства, а также продуктовые наборы. В самой провинции уцелевших больниц почти не осталось. Даже там, где здания сохранились, катастрофически не хватает врачей. Поэтому очередь жители занимают с самого утра.

«Весть о приезде российских медиков разошлась по небольшому городку Телль Биса как пожар. Еще до открытия медицинского центра, у его дверей собралась огромная очередь. В основном, это старики, женщины и дети», - рассказал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

Всего российские военные медики намерены посетить десять городов и поселков, которые сильнее других пострадали во время войны. Именно в этом регионе шли самые ожесточенные бои.