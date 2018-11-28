Главой генштаба ВС страны-члена НАТО впервые стала женщина

Словения стала единственной страной, которая, являясь членом НАТО, поставила женщину во главе национальной армии. Этот ответственный пост достался 55-летней генерал-майору Аленке Эрменц.

Президент страны Борут Пахор выразил надежду, что Аленка сумеет повысить эффективность армии. Всего в Словении насчитывается около 7500 солдат, включая действующие и резервные силы.

Как сообщает BBC News, Аленка Эрменц начала свою службу в ВС в 1991 году, когда Словения завоевала независимость от бывшей Югославии. В 2009 году она окончила Королевский колледж военных в Лондоне и получила степень магистра. В ноябре 2018 года ей присвоили звание генерал-майора.