Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Главой генштаба ВС страны-члена НАТО впервые стала женщина

Валентина Пескова
08:39 28.11.2018
Национальную армию Словении возглавила генерал-майор Аленка Эрменц.
Главой генштаба ВС страны-члена НАТО впервые стала женщина
Фото: slovenskavojska.si

Словения стала единственной страной, которая, являясь членом НАТО, поставила женщину во главе национальной армии. Этот ответственный пост достался 55-летней генерал-майору Аленке Эрменц.

Президент страны Борут Пахор выразил надежду, что Аленка сумеет повысить эффективность армии. Всего в Словении насчитывается около 7500 солдат, включая действующие и резервные силы.

Как сообщает BBC News, Аленка Эрменц начала свою службу в ВС в 1991 году, когда Словения завоевала независимость от бывшей Югославии. В 2009 году она окончила Королевский колледж военных в Лондоне и получила степень магистра. В ноябре 2018 года ей присвоили звание генерал-майора.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.11.2018, 00:27
ФСБ: украинским морякам приказали двигаться к Керчи в «скрытном порядке»
Дата28.11.2018, 07:33
Опубликованы новые кадры переброски в Кронштадт Су-27 вертолетом Ми-26
Дата27.11.2018, 10:41
Реконструкция столичного стадиона «Динамо» завершена
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата27.11.2018, 21:40
Выход в свет: опубликованы кадры выкатки новейшего Ил-112В
Дата26.11.2018, 15:55
Обломки самолета времен ВОВ обнаружили под Наро-Фоминском
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:11 В стране и мире
Американский самолет-разведчик обнаружили у берегов Крыма
07:39 В стране и мире
На Сахалине танкер-газовоз протаранил причал при заходе в порт
07:21 В стране и мире
Михалков объяснил, за что карает Бог
07:14 В стране и мире
Видео
Суд арестовал командира нарушившего границу РФ бронекатера «Бердянск»
02:35 В стране и мире
Видео
Блогер раскрыл правду о командирах арестованных украинских катеров
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Всемирно известная российская модель обвинила мужа в жестоком избиении
Михалков ответил на слухи о своей сексуальной ориентации
Видео
Переброску береговых комплексов «Бал» в Крыму сняли на видео
Телеведущий Сергей Брилев подтвердил наличие у него британского гражданства
Видео
Солистка группы «Винтаж» рассказала о самочувствии после экстренной госпитализации
Видео
Опубликованы кадры сложнейшей операции по переброске Су-27 с помощью вертолета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.