Американский самолет-разведчик обнаружили у берегов Крыма

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США 27 ноября провел разведывательный полет в районе Керченского пролива у Крымского полуострова.

Об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter.

Лайнер с бортовым номером 168848 является частью 26-й патрульной эскадрильи американских ВМС. Самолет-разведчик пролетел в 30 км от крымского побережья.

Согласно PlaneRadar, в тот же тедь такой же маневр совершил еще и стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США. Он провел мониторинг и в Донбассе.

В последнее время увеличилась активность иностранных разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ. Воздушные судна и БПЛА не раз замечали у Крыма и Краснодарского края.