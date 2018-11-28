Кинокритики США определили лучший фильм 2018 года
Национальный совет кинокритиков США огласил список победителей в индустрии кино, которые получат премии по итогам текущего года.
Премия Национального совета кинокритиков США за лучший фильм этого года досталась картине режиссера Питера Фаррелли «Зеленая книга» (Green Book). Такое решение совета огласило издание Deadline Hollywood.
Лучший актер 2018-го, по мнению кинокритиков США, сыграл также в фильме-победителе. Этот титул достался Вигго Мортенсену за роль водителя и телохранителя американского пианиста Дона Ширли. К слову, за эту же роль актеру уже пророчат номинацию на «Оскар».
Лучшим режиссером кинокритики США признали в этом году Брэдли Купера, который снял фильм «Звезда родилась». А лучшей актрисой названа Леди Гага, сыгравшая в мюзикле Купера главную роль.
Победители получат свои призы на церемонии NBR Awards Gala 8 января 2019 года в Нью-Йорке.