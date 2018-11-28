На Сахалине танкер-газовоз протаранил причал при заходе в порт

Танкер-газовоз Grand Elena при заходе в порт Пригородное Корсаковского района на Сахалине столкнулся с причалом №1. Как сообщает информационное агентство SakhalinMedia, судно получило пробоину одного из танков левого борта.

После аварии танкер поставили на якорь, а причал для отгрузки газа закрыли. Сегодня водолазы должны осмотреть причальную стенку и корпус газовоза.

При происшествии никто не пострадал, ущерба окружающей среде также не нанесено. Начато расследование причин происшествия.

Танкер-газовоз Grand Elena работает под флагом Кипра. Он был построен на японской верфи Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. в Нагасаки специально для поставок российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского Региона.