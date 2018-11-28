Михалков объяснил, за что карает Бог

Режиссер Никита Михалков объяснил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю на YouTube, почему на Земле происходят стихийные бедствия и катаклизмы. Ведущий вспомнил цитату Михалкова, в которой режиссер комментировал стихийное бедствие в Японии, говоря, что под ним Господь Бог словно подразумевал вопрос к японцам: «Ребята, вы что делаете?»

Михалков заявил, что до сих пор придерживается этой позиции.

«А ты посмотри, что творится в мире! Как горит Калифорния, как затопляет Европу. Это что, думаешь, просто так происходит? Это кара Господняя. Конечно», - сказал Михалков.

На это Юрий Дудь спросил, почему тогда режиссер никогда не приводит примеры из российской истории. Поинтересовавшись, за что, в таком случае, наказал Бог российский Крымск в 2012 году, когда произошло наводнение в Краснодарском крае. На что Михалков подтвердил, что Бог действительно наказывает «не только иностранцев».

«Он наказывает человечество, всех. И тебя, и меня. За предательство человеческого существования, традиций, за предательство культуры, истории, религии. За возможность гендерно влиять на аутистов в Англии. Когда там приводят 17 человек детей, которые даже не понимают, что с ними делают, к необходимости и желанию поменять пол. Вот за это наказывают. Мы не можем остановиться. Мы, человечество», - ответил режиссер.

Из других интересных моментов интервью были вопросы о дружбе Михалкова с президентом России Владимиром Путиным. Отвечая на вопросы Юрия Дудя, режиссер вспомнил, как познакомился с главой государства.

В другом эпизоде режиссер прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации. Михалков заявил, что к однополой любви относится негативно, а гомосексуализм назвал противоестественным явлением.