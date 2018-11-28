Суд арестовал командира нарушившего границу РФ бронекатера «Бердянск»

Киевский районный суд Симферополя поместил под арест командира украинского бронекатера «Бердянск» Романа Мокряка, задержанного 25 ноября в Керченском проливе после нарушения российской границы.

Как пишет РИА Новости, в отношении Мокряка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2019 года. По словам украинского командира бронекатера, он находится в звании лейтенанта.

Вместе с ним были арестованы также два других моряка, раненных при задержании. В итоге суд арестовал 15 из 24 украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины (катера «Бердянск» и «Никополь» вместе с буксиром «Яны Капу»), которые 25 ноября устроили в Керченском проливе провокацию, после чего были задержаны российскими пограничниками с применением оружия.

В Кремле инцидент назвали вторжением в российские воды. При это российский лидер Владимир Путин пока не прокомментировал случившееся.

Ранее общественный деятель и блогер Алексей Талипов рассказал «Звезде» о задержанных в Керченском проливе командиров украинских судов. Роман Мокряк, по его словам, предлагал в 2017 году атаковать российские корабли с помощью особой тактики, названной им «волчья стая».