Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины ТЕГИ

Суд арестовал командира нарушившего границу РФ бронекатера «Бердянск»

Василиса Морозова
07:14 28.11.2018
Суд в Симферополе назначил два месяца ареста украинскому военнослужащему Роману Мокряку, командиру бронекатера «Бердянск».

Киевский районный суд Симферополя поместил под арест командира украинского бронекатера «Бердянск» Романа Мокряка, задержанного 25 ноября в Керченском проливе после нарушения российской границы.

Как пишет РИА Новости, в отношении Мокряка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2019 года. По словам украинского командира бронекатера, он находится в звании лейтенанта.

Вместе с ним были арестованы также два других моряка, раненных при задержании. В итоге суд арестовал 15 из 24 украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины (катера «Бердянск» и «Никополь» вместе с буксиром «Яны Капу»), которые 25 ноября устроили в Керченском проливе провокацию, после чего были задержаны российскими пограничниками с применением оружия.

В Кремле инцидент назвали вторжением в российские воды. При это российский лидер Владимир Путин пока не прокомментировал случившееся.

Ранее общественный деятель и блогер Алексей Талипов рассказал «Звезде» о задержанных в Керченском проливе командиров украинских судов. Роман Мокряк, по его словам, предлагал в 2017 году атаковать российские корабли с помощью особой тактики, названной им «волчья стая».  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.11.2018, 00:27
ФСБ: украинским морякам приказали двигаться к Керчи в «скрытном порядке»
Дата28.11.2018, 07:33
Опубликованы новые кадры переброски в Кронштадт Су-27 вертолетом Ми-26
Дата27.11.2018, 10:41
Реконструкция столичного стадиона «Динамо» завершена
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата27.11.2018, 21:40
Выход в свет: опубликованы кадры выкатки новейшего Ил-112В
Дата26.11.2018, 15:55
Обломки самолета времен ВОВ обнаружили под Наро-Фоминском
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
07:14 В стране и мире
Видео
Суд арестовал командира нарушившего границу РФ бронекатера «Бердянск»
06:52 В стране и мире
Видео
В Крыму арестованы трое моряков ВМС Украины, раненых при пресечении провокации
05:21 В стране и мире
Украина попросила НАТО перебросить корабли в Черное море
04:55 В стране и мире
Видео
Трамп может не встретиться с Путиным на G20 из-за Украины
02:35 В стране и мире
Видео
Блогер раскрыл правду о командирах арестованных украинских катеров
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:11 В стране и мире
Американский самолет-разведчик обнаружили у берегов Крыма
07:39 В стране и мире
На Сахалине танкер-газовоз протаранил причал при заходе в порт
07:21 В стране и мире
Михалков объяснил, за что карает Бог
07:14 В стране и мире
Видео
Суд арестовал командира нарушившего границу РФ бронекатера «Бердянск»
02:35 В стране и мире
Видео
Блогер раскрыл правду о командирах арестованных украинских катеров
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Всемирно известная российская модель обвинила мужа в жестоком избиении
Михалков ответил на слухи о своей сексуальной ориентации
Видео
Переброску береговых комплексов «Бал» в Крыму сняли на видео
Телеведущий Сергей Брилев подтвердил наличие у него британского гражданства
Видео
Солистка группы «Винтаж» рассказала о самочувствии после экстренной госпитализации
Видео
Опубликованы кадры сложнейшей операции по переброске Су-27 с помощью вертолета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.