В Крыму арестованы трое моряков ВМС Украины, раненых при пресечении провокации

Керченский городской суд постановил арестовать на три месяца троих украинских моряков, раненных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины устроили провокацию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, они будут находиться в симферопольском СИЗО. Дела остальных задержанных будут рассматривать в среду, 28 ноября.

Утром 25 ноября украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» зашли в российские территориальные воды, не реагируя на требования российских пограничников. Корабли были задержаны с применением оружия в 20 км от побережья РФ. После этого было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года 12 из 24 моряков, задержанных в Керченском проливе.

На Украине после случившегося было введено военное положение, ВСУ и СБУ приведены в полную боеготовность. Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что пытался связаться с российским президентом Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе, но его попытки оказались безуспешными. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких контактов российского и украинского лидеров 25 ноября не было.