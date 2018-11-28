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Всемирно известная российская модель обвинила мужа в жестоком избиении

Василиса Морозова
06:36 28.11.2018
Известная модель Кира Фокс стала жертвой домашнего рукоприкладства. Она рассказала, что писала заявление в полицию, однако на него никто не отреагировал.
Всемирно известная российская модель обвинила мужа в жестоком избиении
Фото: Kira Dice, Facebook

Всемирно известная российская модель Кира Фокс стала жертвой домашнего насилия, об избиениях от собственного мужа она рассказала в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел 30 июня нынешнего года перед ее поездкой в Китай. В связи с тем, что модель не хотела потерять контракт с модельным агентством, она решила открыто рассказать о побоях только сейчас и опубликовать фотографии с последствиями избиения.

«Меня избил мой собственный мужчина Игорь Черкасский, который клялся защищать меня и оберегать. Избил перед серьезным контрактом в Китае настолько жестоко, что у меня две недели сходили побои с лица, а от порезов на ногах до сих пор остались шрамы», - поделилась Фокс.

Как отметила модель, на протяжении двух месяцев он всячески измывался над ней морально, в связи с чем она потеряла около 10 кг из-за стресса. По ее словам, зависимый от алкоголя Игорь Черкасский, избивал ее целенаправленно и «ломал стены дома табуретками».

«Засовывал мне деньги в рот когда я практически лежала без сознания и срывал с меня трусы, пытаясь изнасиловать .. избитое тело крича при этом что я мерзкая.., изменяю ему, а он же меня так любит», - добавила она.

Девушка призналась, что оказалась в больнице только благодаря соседям, которые вызвали полицию, услышав шум

«Я стояла в больнице в домашнем платье, без трусов, в крови и с опухшим лицом. Было стыдно и страшно», - написала Кира, отметив, что в полиции ее заставила написать отказ от заявления, мотивируя это тем, что модель станет не выездной до конца разбирательства.

В настоящее время Кира пытается привлечь к ответственности своего супруга, разыскивает женщин, которые попали с ним в такую же ситуацию. По ее словам, она обнаружила еще одну жертву мужчины.

Сам Игорь Черкасский, как утверждает модель, отрицает причастность к случившемуся, по всей видимости, утверждая, что девушка «психически ненормальна». После публикации сообщения в социальной сети супруг Киры просил удались информацию, так как она могла бы помешать ему общаться с его ребенком.

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