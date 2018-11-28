«Фатальный бой между машиной и человеком»: опубликованы подробности крушения Boeing в Индонезии

Пилоты рухнувшего в Индонезии пассажирского Boeing 737 с первой минуты полета пытались вручную восстановить контроль над летательным аппаратом, автоматика которого обрабатывала неверные данные с сенсоров. Об этом говорится в предварительном экспертном докладе о случившейся трагедии.

Как сообщает Seatlle Times со ссылкой на документ, экипаж лайнера долго боролся с автоматическими системами самолета. Согласно данным из «черного ящика», происходящее выглядело как «фатальный бой между машиной и человеком».

Пилотам несколько раз удавалось вернуть самолет в правильное положение, однако автоматика снова и снова заставляла лайнер клониться вниз. Экипаж одержал около двадцати промежуточных побед над системой, однако в итоге все-таки потерял контроль, поскольку автоматика оказалась сильнее. Тем не менее, пилоты боролись до последнего, сообщается в документе.

Напомним, в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Борт следовал из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг. На борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.