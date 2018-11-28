Ливни и наводнения обездвижили Сидней: жители в панике от обрушившейся стихии

Проливные дожди и последовавшие за ними наводнения в Сиднее стали причиной отключения электричества в тысячах домов, отменены десятки авиарейсов. Из-за ветра и ливней параллизовано автомобильное движение.

Очевидцы выкладывают в Сеть кадры, на которых видно, что дороги в крупнейшем городе Австралии превратились в бурлящие реки. По данным метеорологов, в среду утром, 28 ноября в Сиднее выпало 84,6 миллиметров осадков, что превысило месячную норму в 83,8 миллиметра.

Как сообщает BBC, в настоящий момент известно, как минимум об одном погибшем, пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь. Аварийные службы также постоянно получают обращения с просьбами о помощи. Жителям советуют оставаться дома и не использовать автотранспорт.