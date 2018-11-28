Трамп может не встретиться с Путиным на G20 из-за Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы может отказаться от желания встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. В качества повода американский лидер привел ситуацию с провокацией украинских моряков около Керченского пролива.

По словам Трампа, в данный момент он ожидает отчета о случившемся от своих специальных служб. После изучения документов он намерен принять решение относительно встречи.

«Это станет определяющим моментом. Возможно, встречи не будет… Мне не нравится агрессия. Я вообще не хочу агрессии», - заявил Трамп в интервью изданию Washington Post.

Провокация, о которой идет речь, произошла днем 25 ноября. Три корабля ВМС Украины вошли в российские воды и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, после чего были задержаны российскими пограничниками с применением оружия. После этого власти в Киеве поспешили обвинить Россию в «агрессии».