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Восемь загадочных мумий в двойных саркофагах нашли в Египте

Андрей Аркадьев
04:41 28.11.2018
Египетские археологи, работающие в районе Дахшур в окрестностях Каира, обнаружили восемь погребений с саркофагами и мумиями.
Восемь загадочных мумий в двойных саркофагах нашли в Египте
Фото: antiquities.gov.eg

В Египте в окрестностях Каира в районе Дахшур археологи обнаружили восемь неразграбленных гробниц с хорошо сохранившимися саркофагами и мумиями. Об этом сообщает египетское министерство по делам древностей.

На сайте ведомства также указано, что археологическая миссия работает в районе пирамиды Аменемхета II (Белой пирамиды) в Дахшуре с августа 2018 года.

За несколько месяцев исследования специалистам удалось обнаружить восемь известняковых саркофагов, внутри которых находятся раскрашенные в разные цвета деревянные, а в них помещены хорошо сохранившиеся мумии.

Ученые считают, что находка, вероятнее всего, относится к поздним периодам в истории Древнего Египта. Кому именно принадлежат захоронения пока не ясно.

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