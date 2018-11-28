Восемь загадочных мумий в двойных саркофагах нашли в Египте

В Египте в окрестностях Каира в районе Дахшур археологи обнаружили восемь неразграбленных гробниц с хорошо сохранившимися саркофагами и мумиями. Об этом сообщает египетское министерство по делам древностей.

На сайте ведомства также указано, что археологическая миссия работает в районе пирамиды Аменемхета II (Белой пирамиды) в Дахшуре с августа 2018 года.

За несколько месяцев исследования специалистам удалось обнаружить восемь известняковых саркофагов, внутри которых находятся раскрашенные в разные цвета деревянные, а в них помещены хорошо сохранившиеся мумии.

Ученые считают, что находка, вероятнее всего, относится к поздним периодам в истории Древнего Египта. Кому именно принадлежат захоронения пока не ясно.