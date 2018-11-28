Взрыв на химзаводе в Китае убил десятки человек: видео с места

На химическом заводе в провинции Хэбэй в Китайской народной республике прогремел взрыв. Об этом сообщили местные власти.

Как передает Reuters, после взрыва начался мощный пожар. По последним данным, погибли 22 человека, еще более 20 получили ранения и травмы. Цифра не является окончательной, так как борьба с последствиями аварии продолжается.

Точная причина взрыва на данный момент неизвестна, сейчас над ее установлением трудятся специалисты. На месте трагедии продолжают работать спасатели, пожарные и медики.