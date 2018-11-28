США обвинили шестерых россиян в киберпреступлениях

Власти Соединенных Штатов обвинили шестерых россиян и двоих казахстанцев в совершении ряда киберпреступлений, ущерб от которых составил 36 миллионов долларов.

Обвинения содержат 13 пунктов, включая мошенничество через интернет, компьютерные взломы, кражу персональных данных и отмывание денег. Арестован 31 интернет-домен, который якобы использовался подозреваемыми.

Среди обвиняемых названы граждане России Александр Жуков, Борис Тимохин, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и Михаил Андреев, а также граждане Казахстана Евгений Тимченко и Сергей Овсянников, сообщается на сайте прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Пресс-служба генерального консульства России в Нью-Йорке также подтвердила информацию о том, что им известно об обвинениях, предъявленных судом Бруклина шестерым россиянам.