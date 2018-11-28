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Шесть педиатров проглотили детальки Lego

Андрей Аркадьев
03:35 28.11.2018
Австралийские и британские врачи решили провести эксперимент, который успокоил бы родителей, напуганных тем, что их дети глотают детали конструктора Lego.
Фото: Carmen Jaspersen, Globallookpress
Видео: Guardian News, YouTube

Шестеро педиатров из Австралии и Великобритании проглотили детали конструктора Lego, чтобы показать родителям, переживающим за своих детей, что это безопасно.

На кадрах, которые публикует издание Guardian, видно, как врачи глотают головы от пластиковых человечков и запивают их водой. Таким образом они решили продемонстрировать, что процесс проглатывания деталей конструктора из пластика достаточно безопасен для организма.

После этого каждый из врачей отслеживал за выводом игрушек из организма. В результате эксперимента стало ясно, что пластиковые детали в среднем покидают организм спустя 1 – 3 дня. Самочувствие испытуемых при этом не стало хуже. Правда один из врачей искал проглоченную игрушку две недели, но так и не нашел.

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