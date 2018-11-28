Ученые узнали, что единороги жили среди древних людей на территории России

Ученые выяснили сроки жизни и ареал обитания так называемых «сибирских единорогов». Оказалось, что эти животные, являющиеся родственниками единорогов, жили на планете гораздо дольше, чем эксперты предполагали ранее.

Как следует из исследования, опубликованного в научном журнале Nature Ecology & Evolution, «сибирский единорог», скорее всего, жил вместе с первыми людьми. Изучив результаты радиоуглеродного анализа останков тел этих животных, ученые пришли к выводу, что те еще населяли землю примерно 39 000 лет назад.

В исследовании говорится, что «единороги» жили на территории современной России. Однако ареал их распространения также частично затрагивал некоторые северные районы современных Монголии, Китая и Казахстана.

«Сибирские единороги», по версии ученых, могли весить до четырех тонн. Они обладали рогом, длина которого могла составлять до метра, и придерживались травяной диеты. Эксперты не связывают их вымирание с деятельностью человека.