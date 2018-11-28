«Не хочу злоупотреблять» - Михалков рассказал о дружбе с Путиным

Режиссер Никита Михалков в интервью видеоблогеру Юрию Дудю рассказал о своей дружбе с президентом России Владимиром Путиным. Отвечая на вопросы ведущего, он вспомнил, как познакомился с главой государства.

Михалков рассказал, что впервые встретился с ним еще до того, как он был избран на пост президента в 2000 году, будущий российский лидер тогда работал в администрации Кремля.

По словам Михалкова, у Путина много друзей детства, потому что он «верный друг». Тем не менее, режиссер не часто видится с российским лидером, а только по особым поводам. Актер рассказал, что старается не злоупотреблять правом видеть президента и никогда и ничего у него не просил для себя.

«Я имею возможность общаться и рад этой возможности, но я не стараюсь ею злоупотреблять, я никогда и ничего не попросил у него для себя», - сказал Михалков.

Режиссер также высказался о российском кино. Он похвалил драму «Движение вверх», сериал «Домашний арест» назвал лучшим из того, что смотрел в последнее время, а свой военный блокбастер «Утомленные солнцем 2» считает «великой картиной».