Россия и Аргентина войдут в «ядерное» партнерство

Россия и Аргентина готовятся к потенциальной реализации нескольких совместных проектов в ядерной сфере. В их числе – строительство в Аргентине АЭС по российскому проекту.

Как заявил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, на саммите Большой двадцатки будет подписан документ о стратегическом сотрудничестве двух стран в ядерной сфере. Партнерство будет оформлено в рамках визита президента России Владимира Путина

«Речь идет о различных направлениях сотрудничества в этой области, в том числе о возможном сооружении крупной АЭС российского дизайна 3+, это один из самых современных дизайнов, подобные станции построены в Турции и Финляндии», - цитирует РИА Новости посла России в Аргентине.

Феоктистов также добавил, что стоимость постройки подобной станции достаточно высока. Однако России готова зайти в Аргентину с готовым проектом и финансированием, а после создания и запуска АЭС заниматься обслуживанием и продажей энергии аргентинским партнерам по определенным фиксированным ставкам.