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Блогер раскрыл правду о командирах арестованных украинских катеров

Андрей Аркадьев
02:35 28.11.2018
Украинскими катерами, задержанными за нарушение российской границы, командовали известные в Интернете персонажи.

Общественный деятель и блогер Алексей Талипов рассказал «Звезде», что ему удалось выяснить имена командиров украинских судов, задержанных в Керченском проливе. По его словам, катером «Никополь» командовал Богдан Небылица.

«Оказалось, что это довольно известные персоны. Первый командир – Богдан Небылица, бывший курсант Нахимовского училища, который в 2014 году при поднятии российского флага пел гимн Украины. За это, видимо, его возвели в ранг героя, а после бегства в Одессу направили на стажировку в США, где привили, наверное, "грамотные и правильные понятия". И отправили с диверсионной задачей в Керченский пролив», - рассказал Талипов.

Вторым, не менее известным персонажем, который командовал катером «Бердянск», оказался Роман Мокряк, предложивший в 2017 году атаковать российские корабли с помощью особой тактики, названной им «волчья стая».

«Это автор шедевральной тактики украинских Военно-морских сил "волчья стая", который призывал шесть кораблей "москитного флота" выходить на вооруженный корабль Черноморского Флота Российской Федерации, атаковать его в надежде на то, что сразу шесть целей корабль не сможет отследить, и в результате хотя бы один "москит" уничтожит вражеский корабль», - добавил общественник.

Талипов рассказал, что впоследствии были опубликованы списки, на которых видно, что на каждом корабле находились офицеры старшего состава, а также представители СБУ, пытавшиеся себя выдать за матросов данных катеров.

Капитаны второго ранга, которые были на катерах, ранее служили в Севастополе, осуществляли вывод оставшихся Военно-морских сил Украины из Крыма, после его возвращения в состав РФ.

«Выбор бывших нахимовских курсантов и офицеров не случаен, все они знали рельеф побережья, особенности захода в Керченский пролив, поэтому выбор пал на них», - отметил блогер.

«Я уверен, что это было пушечное мясо, им объяснили, что задача простая – не слушая команд пройти во внутренние воды РФ, пройти Керченский пролив, осуществить диверсию, и ничего им за это не будет. Украина безусловно знала, что будет открыт огонь на поражение, и они надеялись, что ответят огнем и будут уничтожены. Это будет "сакральная жертва" – показать Россию агрессором, который уничтожил мирно идущие корабли», - предположил Талипов.

Ранее ФСБ России заявила, что украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» нарушили границу РФ, не реагировали на требования сопровождавших их катеров и кораблей пограничной службы ФСБ и ЧФ России немедленно остановиться и совершали опасные маневры. Украинские корабли были задержаны.

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