Футбольный клуб «похоронил» игрока ради отмены неудобного матча

Футбольный клуб «Бэллибрэк» из Ирландии объявил о смерти одного из своих игроков, чтобы получить турнирное преимущество. Команда выступает в одной из любительских лиг страны.

Перед встречей с командой «Арклоу Таун» представители клуба «Бэллибрэк» заявили о трагической смерти своего футболиста по имени Фернандо Ла-Фуанте в автокатастрофе. Встречу пришлось отменить, как сообщает издание Deadspin.

Футболисты из других клубов, узнав о трагедии, выходили на поле с траурными повязками и устраивали минуту молчания. В какой-то момент руководство лиги решило принести семье Ла-Фуэнте соболезнования. В «Бэллибрэк» им сообщили, что тело отправлено в Испанию, на родину игрока.

Начав разбираться в ситуации, представители лиги выяснили, что игрок жив, а в Испанию он уехал самостоятельно за несколько недель до матча. После этого клуб «Бэллибрэк» принес официальные извинения за обман в Facebook, списав случившееся на действия «одного конкретного человека с личными проблемами».