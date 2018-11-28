Названы самые популярные в России хэтчбеки

Россияне предпочитают хэтчбеки отечественного производства. Это следует из рейтинга популярности автомобилей с данным типом кузова среди российских потребителей.

Как сообщает издание «Автостат», первую пятерку рейтинга популярности целиком занимают продукты «АвтоВАЗа». Самым популярным автомобилем в этой категории стал LADA 2109, этих машин в стране насчитывается 850 тысяч.

На втором месте располагается ВАЗ-2114, этих автомобилей в России 774 тысячи. Далее следуют ВАЗ-2112, малогабаритная «Ока», и культовая среди автомобилистов «восьмерка».

Самым популярным иностранным хэтчбеком в России является Renault Sandero, его результат составляет около 288 тысяч автомобилей. Кроме того, из иномарок в топ-10 данного рейтинга попали Ford Focus и Daewoo Matiz. Всего в России на текущий момент насчитывается более 8 миллионов хэтчбеков.