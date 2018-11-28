Россиянам массово отказывают во въезде на Украину

Гражданам Российской Федерации стали отказывать во въезде на Украину без каких-либо мотивов и объяснений. Об этой ситуации предупредили в посольстве России на Украине.

В дипломатической миссии пояснили, что количество отказов со стороны Госпогранслужбы Украины резко участилось. Россияне получают немотивированный отказ во въезде, несмотря на наличие законных оснований для этого и соблюдение всех правил.

«Кроме того, представители украинских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий. От разъяснения причин таких рестрикций украинская сторона воздерживается», - говорится в сообщении посольства РФ.

Дипломаты уже отправили в министерство иностранных дел Украины ноту с требованием разъяснить причины массового недопуска российских граждан и предпринять меры по исправлению этой ситуации.

Ранее стало известно, что Верховная рада проголосовала за введение военного положения в ряде регионов Украины, которые граничат с Россией. Это прозошло после провокации ВМСУ около Керченского пролива, закончившейся задержанием украинских кораблей. Особый правовой статус продлится 30 дней.